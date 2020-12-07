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В Борисове строят детский многопрофильный корпус центральной районной больницы
Новый объект в системе здравоохранения Минской области. В Борисове продолжается строительство детского многопрофильного корпуса центральной районной больницы. Он рассчитан на 116 мест. Здесь также смогут проходить обследование и лечиться юные жители из Березинского, Крупского районов и города Жодино. Уже в скором времени строители приступят к отделочным работам, а на очереди в следующем году и сам главный этап - закупка и установка медицинского оборудования. Так, более просторным станет приемное отделение, самые современные возможности будут в отделениях анестезиологии и реанимации.
Систему здравоохранения Борисова в этом году усилила и новейшее медицинское оборудование. Это уже второй в городе на Березине компьютерный томограф, а также ангиографический кабинет, в котором с осени выполнили более ста исследований. Здесь же проводятся и хирургические операции на сосудах.
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