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В Борисове впервые провели операцию по удалению тромбов из артерий головного мозга
В Борисове впервые провели операцию по удалению тромбов из артерий головного мозга. Пациент был доставлен с развивающимся инсультом и с трудом разговаривал, а благодаря вмешательству хирургов обрел шанс вернуться к нормальной жизни. Еще недавно подобную операцию жителям райцентра могли сделать только в Минске, теперь получить необходимую помощь можно и в своем городе.
В 2021 году было около 800 человек, в этом году уже 1000 пациентов. Около 500 человек получили именно оперативную помощь - не исследования, а именно хирургическую помощь: либо на сосудах сердца, либо на периферических сосудах.
Бригада травматологов-ортопедов также показывает значительную динамику. Если в предыдущие годы у нас выполнялось от 60 до 90 операций по эндопротезированию крупных суставов, то в прошлом году мы уже внедрили помимо эндопротезирования тазобедренного сустава эндопротезирование коленного сустава, и в течение этого года выполнено уже 210 операций по эндопротезированию.
В этом году мы ввели два кабинета компьютерной томографии: на базе Марьиногорской центральной районной больницы и на базе Мядельской центральной районной больницы. Введен кабинет магнитно-резонансной томографии на базе Минской центральной районной клинической больницы и открыт второй ангиографический кабинет на базе Минской областной клинической больницы. До конца года будет введен второй кабинет компьютерной томографии на базе Борисовской центральной районной больницы.
В малонаселенных пунктах Беларуси также уделяется внимание уровню медобслуживания. В Минской области работают 22 передвижных ФАПа. До конца года планируют закупить еще четыре.
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