В Борисове впервые провели операцию по удалению тромбов из артерий головного мозга

Бригада травматологов-ортопедов также показывает значительную динамику. Если в предыдущие годы у нас выполнялось от 60 до 90 операций по эндопротезированию крупных суставов, то в прошлом году мы уже внедрили помимо эндопротезирования тазобедренного сустава эндопротезирование коленного сустава, и в течение этого года выполнено уже 210 операций по эндопротезированию.

Александр Дрозд, главврач Борисовской центральной районной больницы