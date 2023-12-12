ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Борисове впервые провели операцию по удалению тромбов из артерий головного мозга

В Борисове впервые провели операцию по удалению тромбов из артерий головного мозга. Пациент был доставлен с развивающимся инсультом и с трудом разговаривал, а благодаря вмешательству хирургов обрел шанс вернуться к нормальной жизни. Еще недавно подобную операцию жителям райцентра могли сделать только в Минске, теперь получить необходимую помощь можно и в своем городе.

В 2021 году было около 800 человек, в этом году уже 1000 пациентов. Около 500 человек получили именно оперативную помощь - не исследования, а именно хирургическую помощь: либо на сосудах сердца, либо на периферических сосудах.
Сергей Седов, заведующий кабинетом ангиографии Борисовской центральной районной больницы
Бригада травматологов-ортопедов также показывает значительную динамику. Если в предыдущие годы у нас выполнялось от 60 до 90 операций по эндопротезированию крупных суставов, то в прошлом году мы уже внедрили помимо эндопротезирования тазобедренного сустава эндопротезирование коленного сустава, и в течение этого года выполнено уже 210 операций по эндопротезированию.
Александр Дрозд, главврач Борисовской центральной районной больницы
В этом году мы ввели два кабинета компьютерной томографии: на базе Марьиногорской центральной районной больницы и на базе Мядельской центральной районной больницы. Введен кабинет магнитно-резонансной томографии на базе Минской центральной районной клинической больницы и открыт второй ангиографический кабинет на базе Минской областной клинической больницы. До конца года будет введен второй кабинет компьютерной томографии на базе Борисовской центральной районной больницы.
Ирина Лобах, замначальника главного управления по здравоохранению Миноблисполкома

В малонаселенных пунктах Беларуси также уделяется внимание уровню медобслуживания. В Минской области работают 22 передвижных ФАПа. До конца года планируют закупить еще четыре.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все