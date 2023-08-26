В Борисове заключительный день финального этапа культурно-спортивного фестиваля "Вытокі"

В Борисове прошел большой праздник под открытым небом - финальный этап культурно-спортивного фестиваля "Вытокі".

С самого утра на центральной площади города развернулись увлекательные локации для детей и взрослых.

Были в Борисове и другие весьма заметные события, о которых расскажет Андрей Козлов.

"Вытокі. Крок да Алімпу": в Борисове завершается третий сезон культурно-спортивного фестиваля

Спорт - это способ самореализации и возможность воплотить мечту в реальность даже в детстве. Борисовский парень Дмитрий Качанов представлял Беларусь на Играх Приморья. Стал пятым, но очень хочет в будущем подняться на пьедестал.





Субботний день стремительно убегал вперед. От "Борисов-Арены" делегация руководителей спортивной отрасли и региона отправилась по объектам, и кажется, все остались довольны увиденным.

В городе сильны не только футбольные традиции. Воспитанники местной школы олимпийского резерва - известные тяжелоатлеты и борцы. Серебряного призера чемпионата мира тяжелоатлета Павла Ходасевича и победителя Кубка мира по борьбе Кирилла Маскевича узнает каждый поклонник спорта - это суперзвезды.

Утром на центральной площади Борисова прошел детский забег.

Короткая дистанция была символической, ведь после нее для самых маленьких участников "Вытокаў" начиналась борьба за беспроводные наушники. Пройти каждую локацию непросто, но были и те, кто справился за час - феноменальный спринтерский уровень.

На "Вытоках" можно было не только активно провести время, но и, например, сделать снимок на память в джерси сборной Республики Беларусь по хоккею.

Еще одну яркую локацию на фестивале организовал Белагропромбанк. Финансовое учреждение является генеральным спонсором Национального олимпийского комитета и участвует в масштабном культурно-спортивном празднике уже третий год, удивляя гостей яркими развлекательными активностями. Белагропромбанк и его сказочный персонаж Агрик не только поднимали людям настроение и заряжали эмоциями, но также дарили памятные сувениры и приятные подарки. На площадке банка пять игровых позиций: сумо, хэнди-мобили, хэтбол, тир из бластеров, перевернутый футбол. Совершенно оранжевое настроение.

Открытие каждого этапа "Вытокаў" - это еще и такое важное внимание к развитию региона. Глава НОК Беларуси вручил руководству Борисовского райисполкома сертификат на 100 тысяч рублей на развитие физической культуры и спорта. Зрители встретили событие громко.

Журналисты обступили главу Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко и руководителя региона Александра Турчина с вопросами. Многих интересовало укрепление материально-технической базы города и дальнейшее развитие фестиваля.





Это семейный фестиваль, родители приходят с детьми. Дети имеют возможность попробовать себя в том или ином виде спорта. Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси

Конечно, это очень важно, и это можно видеть по количеству людей, которые сегодня присутствуют на мероприятии. Причем если в нынешнем году это город Борисов, в прошлом году был небольшой городок нашей области - Копыль, тем не менее интерес людей поразительный. Поэтому я думаю, что такие мероприятия однозначно полезны, однозначно нужны. "Вытокам" быть! Александр Турчин, председатель Миноблисполкома

Из рук пилота команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича Виктор Лукашенко получил точную копию кубка за победу нашей автомобильной "конюшни" в авторитетном ралли-рейде "Шелковый путь".

Наследие останется для города прекрасное. Городбольшой, здесь спорт любят, и по количеству людей, которые пришли на мероприятие, мы видим отношение к этому, поэтому я думаю, что перспектива очень хорошая. Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси

На этомкультурно-спортивном фестивале у каждой федерации есть свои задачи и цели - это максимальное вовлечение детей в вид спорта. Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы

Аллея ремесленников и выставка-продажа "Белорусские бренды" развернулась с утра и представила продукцию белорусских предприятий, в том числе разработанную с участием Национальной академии наук Беларуси. "Игры нашего двора" и финал областного этапа нового "Вытокi. Quiz" составили интеллектуально-образовательную программу фестиваля. На сцене не прекращались художественные представления, а следом белорусские дизайнеры одежды презентовали свой продукт. В дефиле в качестве модели поучаствовал и Кирилл Маскевич, чем еще раз подтвердил тезис о том, что большой спортсмен - это разносторонняя личность.