В Борисовском лесхозе цветоводы вырастили более 50 тысяч бутонов тюльпанов

Выращиванием нежных цветов занимаются, в том числе, и в Борисовском лесхозе. Тонкости разноцветной и душистой науки там начали изучать 5 лет назад. Опыт оказался удачным, и в этом году цветоводы вырастили более 50 тысяч бутонов. Илья Цветков присоединился к сбору лепесткового урожая и собрал самый большой букет к 8 Марта (видео).