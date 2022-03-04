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В Борисовском лесхозе цветоводы вырастили более 50 тысяч бутонов тюльпанов

Парад цветов к празднику весны! Ароматом тюльпанов воздух наполнен уже сегодня. Именно изысканные бутоны управляют диапазоном праздничного настроения для каждой героини праздника.

Выращиванием нежных цветов занимаются, в том числе, и в Борисовском лесхозе. Тонкости разноцветной и душистой науки там начали изучать 5 лет назад. Опыт оказался удачным, и в этом году цветоводы вырастили более 50 тысяч бутонов. Илья Цветков присоединился к сбору лепесткового урожая и собрал самый большой букет к 8 Марта (видео).

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