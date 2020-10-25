В Борисовском районе есть объект "Четыре музея в одном"

"Четыре музея в одном". В Борисовском районе есть объект, о котором нельзя сказать однозначно: то ли агроусадьба, то ли музей!Сам хозяин о своих владениях говорит так: для посетителей пища не только телесная, но и духовная! В гости к Сергею Козлову в деревню Бытча отправилась наша съемочная группа. Об экспозиции - Наталья Бордиловская.



