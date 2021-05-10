Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Борисовском районе на полигоне МЧС подвели итоги республиканского конкурса среди студентов

Преодоление полосы препятствий, тропа выживания, работа в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. На полигоне МЧС в Борисовском районе подвели итоги республиканского конкурса среди студентов. Подготовка к нему шла около месяца. Испытания проходили всю неделю. 9 команд со всех уголков страны на это время окунулись в будни спасателей. Ребятам необходимо было ликвидировать дорожно-транспортное происшествие и транспортировать пострадавшего, оказать медицинскую помощь, пройти испытание водой и поработать на пожаре.

Многие из наших ребят и из других университетов хотят связать свою жизнь с МЧС. Также это и для себя интересно. Я многого не знал до того, как начал заниматься этим, многие ребята не знали, как нужно тушить, как доставать людей из-под обвалов. Это очень интересно - жизнь спасателя. Ты понимаешь, что сам можешь спасти человека, даже тут на медицине. Теперь я знаю намного больше. В какой-то чрезвычайной ситуации смогу помочь человеку, он будет спасен.
Александр Санников, студент Витебского государственного университета им. П. М. Машерова

Цели основные достигнуты. Люди пообщались, поучаствовали в соревнованиях, получили в ходе выполнения конкурсных заданий еще и знания, как себя вести. Безусловно, они будут передавать в свои коллективы, будут общаться между собой. А самое главное, они будут понимать и видеть, как развивается наша страна, что делает для них государство, МЧС, Министерство образования
Вадим Синявский, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Отмечается, что во время подготовки студенты изучают, как выйти из любой чрезвычайной ситуации, либо как себя вести, чтобы в нее не попасть. По сути, организаторы конкурса популяризируют профессию спасателя, а также учат основам этого ремесла. А еще не быть равнодушными, когда кто-то попал в беду.