В Борисовском районе на полигоне МЧС подвели итоги республиканского конкурса среди студентов

Многие из наших ребят и из других университетов хотят связать свою жизнь с МЧС. Также это и для себя интересно. Я многого не знал до того, как начал заниматься этим, многие ребята не знали, как нужно тушить, как доставать людей из-под обвалов. Это очень интересно - жизнь спасателя. Ты понимаешь, что сам можешь спасти человека, даже тут на медицине. Теперь я знаю намного больше. В какой-то чрезвычайной ситуации смогу помочь человеку, он будет спасен.

Александр Санников, студент Витебского государственного университета им. П. М. Машерова