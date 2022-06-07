В Борисовском районе открыли областной спортивно-оздоровительный лагерь

Зарядка-флешмоб, гимнастические трюки и передача олимпийского огня. Областной спортивно-оздоровительный лагерь "Крутой Яр" сегодня торжественно открыли в Борисовском районе. На базе комплекса юных чемпионов принимают впервые: всего более 110 человек. Поддержать и вдохновить детей приехали почетные гости. Среди них олимпийский чемпион по фристайлу, заслуженный мастер спорта Беларуси Антон Кушнир, а также четырехкратный чемпион мира (и столько же Европы) по самбо Андрей Казусенок. В программе оздоровительных смен не только общие спортивные мероприятия, но и постоянные тренировки. Мастерство дети оттачивают в плавании и таэквондо. Среди направлений также и гребля на байдарках и каноэ, самбо и дзюдо.