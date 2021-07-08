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В Борисовском районе проходят учения по территориальной обороне

Сборы организованы для руководителей райисполкомов и военных комиссариатов Минской области. На теоретическом занятии отработали действия по отражению нападения бандформирования на КПП и бесперебойное взаимодействие с ГАИ, милицией, военными, ОМОНом, МЧС, скорой помощью и Следственным комитетом.

Губернатор Минской области отметил важную роль применения современных средств и технического оснащения для эффективного выполнения поставленных перед территориальной обороной задач.

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