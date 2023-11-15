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В Борисовском районе торжественно открыли обновленный мемориал в деревне Кищина Слобода

С почетом к каждому герою Великой Отечественной. Сегодня после реконструкции торжественно открыли обновленный мемориал в деревне Кищина Слобода в Борисовском районе.

Раньше эта братская могила хранила память о подвиге 29 воинов 6-й Гвардейской кавалерийской дивизии. Но после поисковых экспедиций и работ с архивными материалами имена еще 17 героев увековечены на памятнике мужества и воинской славы.

6-я Гвардейская кавалерийская дивизия начала освобождение Беларуси с Витебской области. За месяц прошли с боями почти 800 километров. Кроме того, красноармейцы спасли от захватчиков десятки населенных пунктов, в том числе Молодечно, Лиду, Гродно.

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