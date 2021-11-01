3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Борисовской библиотеке выставили медицинскую ретро-коллекцию
Собрания от частных коллекционеров Борисовского края. На этот раз витрины библиотечной галереи заняли предметы медицинского назначения, но с приставкой "ретро". Почти сотня экспонатов - старинная медицинская посуда и инструментарий - колбы и склянки, хирургические наборы, а также, рецепты столетней давности, врачебные книги и документы. Автор коллекции - провизор Борисовского завода медпрепаратов Наталья Кирикович.
"Жемчужиной" коллекции Наталья Кирикович считает "Фармакопею" времен Российской империи. Это том статей о лекарственных средствах прошлых столетий. В книге - препараты, которые были когда-то популярны, но ушли из современного обихода.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов