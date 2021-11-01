В Борисовской библиотеке выставили медицинскую ретро-коллекцию

Собрания от частных коллекционеров Борисовского края. На этот раз витрины библиотечной галереи заняли предметы медицинского назначения, но с приставкой "ретро". Почти сотня экспонатов - старинная медицинская посуда и инструментарий - колбы и склянки, хирургические наборы, а также, рецепты столетней давности, врачебные книги и документы. Автор коллекции - провизор Борисовского завода медпрепаратов Наталья Кирикович.