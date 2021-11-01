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В Борисовской библиотеке выставили медицинскую ретро-коллекцию

Собрания от частных коллекционеров Борисовского края. На этот раз витрины библиотечной галереи заняли предметы медицинского назначения, но с приставкой "ретро". Почти сотня экспонатов - старинная медицинская посуда и инструментарий - колбы и склянки, хирургические наборы, а также, рецепты столетней давности, врачебные книги и документы. Автор коллекции - провизор Борисовского завода медпрепаратов Наталья Кирикович.

"Жемчужиной" коллекции Наталья Кирикович считает "Фармакопею" времен Российской империи. Это том статей о лекарственных средствах прошлых столетий. В книге - препараты, которые были когда-то популярны, но ушли из современного обихода.

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