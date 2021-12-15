В Борисовской средней школе № 24 разработали интерактивный сайт для экскурсий по городу на Березине

Смарт-путешествие по малой родине. Ученики Борисовской средней школы № 24 разработали интерактивный сайт для экскурсий по городу на Березине. Аудиогид расскажет интересные факты о достопримечательностях и знаковых местах. Воспользоваться мобильным помощником может каждый: скоро на туристических объектах появятся QR-коды. С юными разработчиками познакомилась Елена Витко.

Величественный Свято-Воскресенский собор, а рядом памятник князю Борису. Именно с этих достопримечательностей, как правило, начинается знакомство с городом. С них же открывается и туристический гайд. Всего здесь 10 объектов. Информация доступна сразу на 4 языках. Любой турист сможет включить аудиозапись и прогуляться с мобильным по Борисову. Текст для удобства также разместили на сайте.

Мультимедийный проект - инициатива учеников 24-й школы Борисова. Менеджерами платформы стали 11-классники. Всего же в дрим-тим попало около двухсот человек. У каждого была своя - большая или маленькая - роль. В создании сайта участвовал и Андрей Шишло. Перед тем как стать виртуальным гидом, репетировал у зеркала и тренировал дикцию.

От идеи до реализации около 5 лет. Изначально в краеведческом музее разработали удобный и насыщенный пеший маршрут. Затем визуализировали его на видеопрезентации. Новым этапом стал сайт - его продолжат развивать.