3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Борисовской центральной районной библиотеке открылась территория детской игрушки и игры "Кукольная беседка"
Юным посетителям учреждения предлагают путешествие по отдельной комнате, где размещено кукольное собрание в тысячу экспонатов - это часть частной коллекции жительницы Борисова Алены Ровбы. Раритетные фигурки из фарфора, пластика и резины производства разных стран мира - их хозяйка предлагает экскурсию и лекцию по истории куклы, а также позволяет подержать в руках игрушечные персонажи и поиграть с ними. Дети в восторге. Проект сегодня самый востребованный в библиотеке!
"Беседка" организует для посетителей и мастер-классы по изделию куклы своими руками. Занятия рассчитаны не только на детей, но и на их родителей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей