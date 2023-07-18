В Борисовской центральной районной библиотеке открылась территория детской игрушки и игры "Кукольная беседка"

Юным посетителям учреждения предлагают путешествие по отдельной комнате, где размещено кукольное собрание в тысячу экспонатов - это часть частной коллекции жительницы Борисова Алены Ровбы. Раритетные фигурки из фарфора, пластика и резины производства разных стран мира - их хозяйка предлагает экскурсию и лекцию по истории куклы, а также позволяет подержать в руках игрушечные персонажи и поиграть с ними. Дети в восторге. Проект сегодня самый востребованный в библиотеке!