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В Борисовской центральной районной библиотеке открылась территория детской игрушки и игры "Кукольная беседка"

Юным посетителям учреждения предлагают путешествие по отдельной комнате, где размещено кукольное собрание в тысячу экспонатов - это часть частной коллекции жительницы Борисова Алены Ровбы. Раритетные фигурки из фарфора, пластика и резины производства разных стран мира - их хозяйка предлагает экскурсию и лекцию по истории куклы, а также позволяет подержать в руках игрушечные персонажи и поиграть с ними. Дети в восторге. Проект сегодня самый востребованный в библиотеке!

"Беседка" организует для посетителей и мастер-классы по изделию куклы своими руками. Занятия рассчитаны не только на детей, но и на их родителей.

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