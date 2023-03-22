В Борках почтили память жертв фашизма

В Могилевской области сегодня также вспоминали жертв фашизма. В деревне Борки Кировского района в 1942-м сожгли жителей шести поселков. Из двух тысяч человек в живых тогда остались всего 38. У подножия мемориала в память о трагедии сегодня легли цветы.

"Читаешь историю про Борки, и просто наворачиваются слезы на глазах. Это такая трагедия. Как можно было убивать младенцев, женщин?!"

"Когда здесь находишься, ты как будто сам погружаешься в пучину, я не знаю, отчаяния, грусти. Слышишь звон вот этих колоколов - прям мурашки по коже".

"Таких мест в Беларуси очень много, и такие места не должны быть забыты. Мы - белорусы - гордимся тем, что мы храним эту память".

Величайшим примером для нас является мужество и патриотизм наших предков. Находясь в таких местах, остро чувствуешь ужасы и боль войны. Поэтому наше поколение сделает все возможное, чтобы эта трагедия не повторилась. Максим Яхин, кадет Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Е. Николаенко

Никогда! Никогда этого нельзя забывать. В этом сила нашей нации и нашей политики. Если мы будем единым кулаком, единой дружной семьей. Александр Казеко, председатель Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси