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В Борках почтили память жертв фашизма
В Могилевской области сегодня также вспоминали жертв фашизма. В деревне Борки Кировского района в 1942-м сожгли жителей шести поселков. Из двух тысяч человек в живых тогда остались всего 38. У подножия мемориала в память о трагедии сегодня легли цветы.
"Читаешь историю про Борки, и просто наворачиваются слезы на глазах. Это такая трагедия. Как можно было убивать младенцев, женщин?!"
"Когда здесь находишься, ты как будто сам погружаешься в пучину, я не знаю, отчаяния, грусти. Слышишь звон вот этих колоколов - прям мурашки по коже".
"Таких мест в Беларуси очень много, и такие места не должны быть забыты. Мы - белорусы - гордимся тем, что мы храним эту память".
Величайшим примером для нас является мужество и патриотизм наших предков. Находясь в таких местах, остро чувствуешь ужасы и боль войны. Поэтому наше поколение сделает все возможное, чтобы эта трагедия не повторилась.
Никогда! Никогда этого нельзя забывать. В этом сила нашей нации и нашей политики. Если мы будем единым кулаком, единой дружной семьей.
Сегодня здесь высадили аллею - символ жизни.
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