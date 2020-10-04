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В. Боровик: Грабите сами себя. Каждый белорус каждый день благодаря акциям становится беднее

Мы все - белорусы! И жизнь сотрудника правоохранительных органов и человека под любым из флагов одинаково дорога! Такой важной мыслью, о которой явно не думают те, кто называет себя большинством, поделился в интервью "Панораме" политолог Вадим Боровик.

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