В. Боровик: Мы должны доказать, что способны отстаивать свои национальные интересы

Давайте вспомним, о чем говорил Александр Лукашенко в конце прошлой недели, озвучивая выдержки из оригинальных донесений спецслужб. Нездоровый интерес Польши к нашей стране не что иное, как еще одно доказательство ностальгии страны-соседки по геораскладу 1939 года (видео).



Мненияэкспертов совпадают. В действиях ближайшей соседки нашей страны ониусматривают далекоидущие планы создания санитарного кордона вокруг России. Так было всвое время в отношении Украины, так это происходит и сегодня у нас (видео).