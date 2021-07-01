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В. Боровик о важности разоблачительных материалов для осознания двойных стандартов Евросоюза
В Сети продолжают активно обсуждать опубликованный доклад МИД Беларуси. Материалы о нарушениях прав человека обнажили так тщетно скрываемые пороки Запада. Вопиющие случаи действий властей двадцати одного государства ставят под сомнение компетентность советов Евросоюза. Ведь все то, в чем ЕС и США обвиняют другие страны, оказалось прежде всего в их багаже нарушений. Многие политические эксперты уже отметили важность разоблачительных материалов для осознания двойных стандартов.
Каждый день там применяется где-то водомет, где-то слезоточивый газ, где-то резиновые пули, где-то комбинация этих средств. Сколько погибших! Если мы посмотрим историю и вспомним "Парижскую весну", когда студенты устраивали переворот во Франции. Властям это нравилось? Нет! Сейчас вот выборы в США прошли, лишили президента, который еще не был согласен с результатами выборов, возможности общаться в соцсетях, потом пришли мирные демонстранты к Капитолию. Конечно, мы против того, чтобы нарушали и заходили в административные здания, но зачем вы людей расстреливаете? У них же не было оружия! Вот эту женщину расстреляли, она руки подняла, ее пристрелили прямо в здании Капитолия. И таких примеров тысяча.
Надо понимать, что идет глобальная гибридная война, в которой нет правил и все средства хороши для достижения целей. Это наши западные партнеры демонстрируют именно такой подход. Беларусь дает адекватный отпор тем, кто пытается вмешиваться в ее внутренние дела.
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