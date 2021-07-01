В. Боровик о важности разоблачительных материалов для осознания двойных стандартов Евросоюза

Каждый день там применяется где-то водомет, где-то слезоточивый газ, где-то резиновые пули, где-то комбинация этих средств. Сколько погибших! Если мы посмотрим историю и вспомним "Парижскую весну", когда студенты устраивали переворот во Франции. Властям это нравилось? Нет! Сейчас вот выборы в США прошли, лишили президента, который еще не был согласен с результатами выборов, возможности общаться в соцсетях, потом пришли мирные демонстранты к Капитолию. Конечно, мы против того, чтобы нарушали и заходили в административные здания, но зачем вы людей расстреливаете? У них же не было оружия! Вот эту женщину расстреляли, она руки подняла, ее пристрелили прямо в здании Капитолия. И таких примеров тысяча.

Вадим Боровик, политолог