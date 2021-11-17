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В. Боровик: Происходящее на границе - двойные европейские стандарты в чистом виде

Происходящее события на границе эксперты называют двойными европейскими стандартами в чистом виде, когда беженцам на права человека рассчитывать не позволительно. Мнение эксперта - в видео.

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