В. Боровик: Семья теряет отца, страна - офицера, который честно служил. Вся Беларусь скорбит

"В Год народного единства мы должны сообща противодействовать террористической угрозе. Мы понимаем, что такими шагами рушится мир в стране, когда человек при исполнении своих обязанностей, выполняя свой долг, погибает. Семья теряет отца, страна - офицера, который честно служил. Вся Беларусь скорбит. Мы видим, что люди несут лампады, цветы к зданию КГБ",- сказал политолог Вадим Боровик.

"Мы должны сегодня понимать, что сталкиваемся с террористической угрозой внутри страны. Поскольку есть ряд лиц, которые уже абсолютно пренебрегают законом. Ведь человек с оружием ожидал правоохранителей и применил его первый на поражение. Ему ничего не угрожало".



Политолог уверен, необходимо усилить работу по выявлению у населения незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.





