В Боровлянах для сотрудников госпиталя инвалидов войны провели благотворительный концерт

Беларусь сегодня отмечает День медицинского работника. С профессиональным праздником представителей здравоохранения поздравил Президент Александр Лукашенко.





Поздравление медиков в госпитале инвалидов войны

Медики принимают поздравления по всей стране. Так, в Боровлянах для сотрудников госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны провели благотворительный концерт. С учетом эпидситуации поздравить медработников решили на свежем воздухе. Сцена была установлена перед главным корпусом, а импровизированные зрительские места расположились в окнах. Одним из организаторов мероприятия стал благотворительный фонд. В непростой период борьбы с коронавирусом это медицинское учреждение перепрофилировали под работу с контактами и заразившимися вирусом.

На сегодня в Беларуси выздоровели и выписаны 37 тысяч 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

За весь период распространения инфекции в стране умерли 346 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом. Инфицированных 58 с половиной тысяч. Всего проведено 861 703 теста.