ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Боровлянах после модернизации открылось приемное отделение районной клинической больницы

В Минском районе особое внимание уделяется оснащению учреждений здравоохранения. Так, после модернизации открылось приемное отделение районной клинической больницы в Боровлянах. Современное оборудование для диагностики, комфортные помещения - созданы все условия как для пациентов, так и для персонала. Появились и четыре новых места для тяжелых больных. В соседнем корпусе оборудовали две палаты для ветеранов войны и труда. Внутри удобные кровати, холодильник, телевизор. В реализации заботливого проекта помогает Белорусский фонд мира.

Готовится к открытию и корпус по соседству. Строительство новой поликлиники в Боровлянах - на финальном этапе. Рассчитана она на 8 сотен посещений за смену. На первом этаже разместится аптека и помещение для водолечения. Выше - отделения диагностики и реабилитации, лаборатория и стационар.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все