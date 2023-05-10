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В Боровлянах после модернизации открылось приемное отделение районной клинической больницы
В Минском районе особое внимание уделяется оснащению учреждений здравоохранения. Так, после модернизации открылось приемное отделение районной клинической больницы в Боровлянах. Современное оборудование для диагностики, комфортные помещения - созданы все условия как для пациентов, так и для персонала. Появились и четыре новых места для тяжелых больных. В соседнем корпусе оборудовали две палаты для ветеранов войны и труда. Внутри удобные кровати, холодильник, телевизор. В реализации заботливого проекта помогает Белорусский фонд мира.
Готовится к открытию и корпус по соседству. Строительство новой поликлиники в Боровлянах - на финальном этапе. Рассчитана она на 8 сотен посещений за смену. На первом этаже разместится аптека и помещение для водолечения. Выше - отделения диагностики и реабилитации, лаборатория и стационар.
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