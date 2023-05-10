В Боровлянах после модернизации открылось приемное отделение районной клинической больницы

В Минском районе особое внимание уделяется оснащению учреждений здравоохранения. Так, после модернизации открылось приемное отделение районной клинической больницы в Боровлянах. Современное оборудование для диагностики, комфортные помещения - созданы все условия как для пациентов, так и для персонала. Появились и четыре новых места для тяжелых больных. В соседнем корпусе оборудовали две палаты для ветеранов войны и труда. Внутри удобные кровати, холодильник, телевизор. В реализации заботливого проекта помогает Белорусский фонд мира.