В Боровлянах строят новую поликлинику, рассчитанную на 800 посещений в смену

Существующая клиника не удовлетворяет уже лечению того количества жителей, которое здесь проживает. В Боровлянском сельском совете проживают порядка 60 тысяч человек. Поликлиника рассчитана на 415 посещений в смену. Но в настоящее время фактическая мощность ее больше - превышает в 34 раза плановую, поэтому было принято решение на уровне областного исполнительного комитета, согласовано с Министерством здравоохранения, о строительстве поликлиники. В Минской районной клинической больнице уже создается такой вот медицинский центр, который действительно на современном уровне может оказать помощь.

Гарик Барсамян, главный врач Минской центральной районной клинической больницы