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В Боровлянах завершается строительство поликлиники
Важные медицинские обновления в центральном регионе Беларуси: в Несвиже появится новая поликлиника, а вМинском областном родильном доме - отделение анестезиологии и реанимации.
В Боровлянах завершается строительство поликлинического корпуса. Засмену здесь смогут принимать до 800 пациентов. Новостройка в структуре здравоохранения Минского района станет центральной. На объекте сейчас работают 40 строителей, они устанавливают мебель и монтируют диагностическое оборудование.
Новая поликлиника в Боровлянах - это не только более высокий уровень медицины, а необходимость. Количество местного населения превысило 60 тысяч человек, и мощностей прежней поликлиники не хватало. В планах Минской центральной районной клинической больницы и другие дополнительные объекты. К слову, сейчас в структуре 8 поликлиник, 22 амбулатории и 5 фельдшерско-акушерских пунктов.
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