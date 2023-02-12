В Боровлянах завершается строительство поликлиники

В Боровлянах завершается строительство поликлинического корпуса. Засмену здесь смогут принимать до 800 пациентов. Новостройка в структуре здравоохранения Минского района станет центральной. На объекте сейчас работают 40 строителей, они устанавливают мебель и монтируют диагностическое оборудование.

Новая поликлиника в Боровлянах - это не только более высокий уровень медицины, а необходимость. Количество местного населения превысило 60 тысяч человек, и мощностей прежней поликлиники не хватало. В планах Минской центральной районной клинической больницы и другие дополнительные объекты. К слову, сейчас в структуре 8 поликлиник, 22 амбулатории и 5 фельдшерско-акушерских пунктов.