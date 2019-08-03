В Боровлянах завершается строительство трех общежитий квартирного типа для медиков

Чтобы молодые специалисты могли всецело отдаться любимому делу и не отвлекаться на решение бытовых вопросов, в Боровлянах завершается строительство трех общежитий квартирного типа. Многоэтажки будут переданы медучреждениям страны. А тем, кто приезжает работать в Минский район, здесь предлагают арендное жилье.

Как решают жилищные вопросы молодых и уже опытных врачей, расскажет Светлана Чернова. Нарушения ритма и проводимости сердца хирург Денис Асмоловский лечит более десяти лет. Высококвалифицированного специалиста сюда, в Минскую областную клиническую больницу, пригласили из Гомельского кардиоцентра. Самое ответственное как для профессионала, рассказывает врач, правильно расшифровать кардиограмму пациента, а как для отца и главы семейства - решить квартирный вопрос более чем за 300 километров от дома.







Арендное жилье в Боровлянах около месяца назад получила и Татьяна Мурзина. Врач-реабилитолог вместе с семьей переехала из Лепельского района Витебской области, получив новую должность в Минской областной клинической больнице. К слову, жилплощадь вблизи работы предусмотрена не только для кадров, кто своим квалификационным опытом в Минском районе готов поделиться, преодолевая сотни километров. Во внимании и молодые семьи медиков. Для них за счет средств республиканского и областного бюджетов здесь, в Боровлянах, построили общежития квартирного типа.





3 общежития по 116 блоков