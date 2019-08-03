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В Боровлянах завершается строительство трех общежитий квартирного типа для медиков

Чтобы молодые специалисты могли всецело отдаться любимому делу и не отвлекаться на решение бытовых вопросов, в Боровлянах завершается строительство трех общежитий квартирного типа. Многоэтажки будут переданы медучреждениям страны. А тем, кто приезжает работать в Минский район, здесь предлагают арендное жилье.

Как решают жилищные вопросы молодых и уже опытных врачей, расскажет Светлана Чернова. Нарушения ритма и проводимости сердца хирург Денис Асмоловский лечит более десяти лет. Высококвалифицированного специалиста сюда, в Минскую областную клиническую больницу, пригласили из Гомельского кардиоцентра. Самое ответственное как для профессионала, рассказывает врач, правильно расшифровать кардиограмму пациента, а как для отца и главы семейства - решить квартирный вопрос более чем за 300 километров от дома.


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Арендное жилье в Боровлянах около месяца назад получила и Татьяна Мурзина. Врач-реабилитолог вместе с семьей переехала из Лепельского района Витебской области, получив новую должность в Минской областной клинической больнице. К слову, жилплощадь вблизи работы предусмотрена не только для кадров, кто своим квалификационным опытом в Минском районе готов поделиться, преодолевая сотни километров. Во внимании и молодые семьи медиков. Для них за счет средств республиканского и областного бюджетов здесь, в Боровлянах, построили общежития квартирного типа.


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3 общежития по 116 блоков

Строительство объектов в поселке Лесковка почти завершено, и примерно в конце августа здания будут переданы медучреждениям. Это значит, что 348 семей совсем скоро здесь будут отмечать новоселье. На выбор семьям - двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Просторные, с отделкой, собственной кухней и санузлом. В целом же, план обеспечения медработников области жильем не ограничивается тремя новыми зданиями - цель гораздо масштабнее. Не отстает от положительной статистики и арендное жилье. Только за прошлый год в Минской области в эксплуатацию сдали 270 квартир общей площадью 14 с половиной тысяч квадратных метров. И только за 6 месяцев нынешнего 2019-го "жилищную копилку" пополнили уже 43 квартиры.

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