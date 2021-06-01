В Боровлянской средней школе № 3 прошел фестиваль "Жизнью жить"

Анна Королевич, директор Боровлянской средней школы № 3:

Я очень рада, что сегодня эти дети не изолированы. Они спокойно приходят в школу, они находятся в среде, они социализируются. Дети великолепно с ними играют, великолепно с ними взаимодействуют. И есть причины гордиться: если вы зайдете в обычный класс, если у ребенка нет физических отклонений внешних, то вы никогда не узнаете, что у этого ребенка есть особенности