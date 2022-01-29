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В Ботаническом саду открылась выставка орхидей "Тропическая палитра"
Настоящий цветочный бал в Центральном ботаническом саду. Там открылась выставка орхидей "Тропическая палитра". Под стеклянным куполом в экспозиционной оранжерее представлено более ста видов растений, которые очень редко покидают закрытый фонд и демонстрируются публике. Выставка работает все выходные.
Для владельцев этих растений и тех, кто только мечтает приобрести орхидею, работают мастер-классы по уходу за тропическим цветком. Мини-уроки будут проходить каждый выставочный день.
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