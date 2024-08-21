Яркие лепестки, разнообразные формы и изысканные ароматы. В Ботаническом саду пик цветения георгин. Коллекция насчитывает около двух сотен видов и сортов зарубежной и славянской селекции. Только белоруской - более 15. "Купалинка", "родной уголок", "паланез агинского" и "память хатыни". Распространенный сорт - с крупными соцветиями.