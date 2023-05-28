Аллея чарующих ароматов и живописных пейзажей. В Ботаническом саду пора цветения душистой сирени. Палитра разнообразна: белые, розовые, голубые и лилово-пурпурные соцветия. Пышные букеты привлекают посетителей для фотосессий и прогулок.

Здесь представлено более двух сотен видов деревьев из разных уголков планеты: Франции, Германии, Нидерландов, России. Коллекция Ботанического сада начала формироваться в 30-е годы прошлого века. Ее особая ценность - белорусская сирень.

