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В Ботаническом саду пора цветения душистой сирени
Аллея чарующих ароматов и живописных пейзажей. В Ботаническом саду пора цветения душистой сирени. Палитра разнообразна: белые, розовые, голубые и лилово-пурпурные соцветия. Пышные букеты привлекают посетителей для фотосессий и прогулок.
Здесь представлено более двух сотен видов деревьев из разных уголков планеты: Франции, Германии, Нидерландов, России. Коллекция Ботанического сада начала формироваться в 30-е годы прошлого века. Ее особая ценность - белорусская сирень.
Рядом разместился сад рододендронов от нежно-белых до ярко-малиновых. В коллекции Ботанического более 140 сортов этого растения.
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