"Японский сад" появится в центре Минска

Япония - в сердце белорусской столицы. В Ботаническом саду приступили к реализации проекта "Японский сад". Кстати, для Беларуси это первый похожий опыт. Идея высадить цветы и растения Страны восходящего солнца впервые возникла еще в 80-е, но к воплощению задумки специалисты ландшафтной архитектуры и фитодизайна приступили недавно. И уже к концу следующего сезона на площадке у оранжереи будет сформирован ландшафт, соответствующий Японии, декоративная отделка, каменные скульптуры и даже чайный домик.

В ожидании "Японского сада" Ботанический радует посетителей новыми скульптурами насекомых, которые вписались в ландшафт аллеи маньчжурского ореха. Особенно нравятся новые декоративные "обитатели" сада детям.

Фото: pixabay.com