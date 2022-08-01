В Ботаническом саду прошел фестиваль здоровья

Фестиваль саморазвития и здорового образа жизни принимал Ботанический сад. Йога, танцы, стояние на гвоздях, лекции от спикеров медицины - занятия для гостей на любой вкус. Работали также детская и арт-зона, площадка ароматерапии, электрокаров и иностранных языков. На территории парка разместили также островок помощи животным. Каждый желающий мог принести что-нибудь полезное, а взамен получить открытку-купон для участия в розыгрыше подарков.

Очень нравится, столько интересного, есть возможность попробовать себя. И йогой уже занимались, и в розыгрышах участвовали. Очень интересно. Хорошо, что есть такие фестивали.



Очень рады, что много людей, очень многие приходят с семьями. Мы рады, что внимание нашего населения привлекает именно здоровый образ жизни. Сергей Карпов, представитель компании - партнера фестиваля

