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В Ботаническом саду прошел фестиваль здоровья

Фестиваль саморазвития и здорового образа жизни принимал Ботанический сад. Йога, танцы, стояние на гвоздях, лекции от спикеров медицины - занятия для гостей на любой вкус. Работали также детская и арт-зона, площадка ароматерапии, электрокаров и иностранных языков. На территории парка разместили также островок помощи животным. Каждый желающий мог принести что-нибудь полезное, а взамен получить открытку-купон для участия в розыгрыше подарков.

Очень нравится, столько интересного, есть возможность попробовать себя. И йогой уже занимались, и в розыгрышах участвовали. Очень интересно. Хорошо, что есть такие фестивали.

Очень рады, что много людей, очень многие приходят с семьями. Мы рады, что внимание нашего населения привлекает именно здоровый образ жизни.
Сергей Карпов, представитель компании - партнера фестиваля

Кстати, спорту и здоровому образу жизни в нашей стране внимание особое. Так, эстафету масштабного культурно-спортивного фестиваля "Вытокі" в августе подхватит и Минская область - Копыль будет встречать гостей в последние выходные лета!

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