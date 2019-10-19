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В Ботаническом саду в Минске цветут хризантемы

Таким теплом приятно увидеть всю палитру осени. Сейчас в Ботаническом саду в Минске цветут хризантемы - всего около 50 видов. Ярко-желтые, розовые, белые, бордовые и сиреневые - все разной формы и величины. Увидеть их цветение можно приблизительно до середины ноября. Кстати, в переводе "хризантема" - это "золотой цветок". Ее считают королевой осеннего бала цветов.

Также в Ботаническом саду цветут розы. Увидеть красоту этих цветов можно будет еще несколько дней.

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