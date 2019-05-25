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В Ботаническом саду в Минске время цветения рододендронов

Розовые, фиолетовые, белые и желтые - более 200 видов и сортов растений семейства вересковых. Для белорусского климата эти цветы непривычны, но в Беларуси все чаще выращивают такие экзотические растения. На юге нашей страны распространен желтый рододендрон. Каждый год в конце февраля в Ботаническом саду высаживают цветы, и до весны они находятся в оранжерее, а цвести начинают в начале апреля. Вскоре зацветут пионы и ирисы.

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