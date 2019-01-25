В Ботаническом саду завтра стартует фестиваль ледяных и снежных скульптур

В Ботаническом саду морозный вернисаж. Завтра - фестиваль ледяных и снежных скульптур. В творческом соревновании участвуют 9 профессиональных скульпторов и столько же студенческих команд. Работу над своими фигурами мастера завершат сегодня к вечеру. Завтра ледяную экспозицию оценит профессиональное жюри.

Увидеть ледяные шедевры можно в Ботаническом саду всем желающим. Торжественное открытие фестиваля завтра в 14:30. Конкурсные работы на аллеях сада будут находиться до середины февраля. В вечернее время скульптуры подсветят.

