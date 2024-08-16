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В Браславе проходит праздник, посвященный иконе Матери Божией Браславской
Древний Браслав собирает гостей. Небольшой городок в Витебской области знаменит не только, как центр притяжения туристов. Край славен своими духовными традициями и святынями.
Так, уже несколько десятилетий местечко приглашает на праздник, посвященный чудотворной иконе Матери Божией Браславской. Образ появился на этой земле много веков тому, и молиться ему с просьбами и благодарностями - давняя традиция многих поколений. Праздник собирает паломников со всех уголков Беларуси.
Икона Матери Божией Браславской одинаково почитаема разными конфессиями. Отдать дань уважения святыне собрались и католики, и православные. Праздник пройдет в течение двух дней. Форум - часть мероприятий, посвященных 25-летию образования Витебской епархии.