В Браславе проходит праздник, посвященный иконе Матери Божией Браславской

Древний Браслав собирает гостей. Небольшой городок в Витебской области знаменит не только, как центр притяжения туристов. Край славен своими духовными традициями и святынями.

Так, уже несколько десятилетий местечко приглашает на праздник, посвященный чудотворной иконе Матери Божией Браславской. Образ появился на этой земле много веков тому, и молиться ему с просьбами и благодарностями - давняя традиция многих поколений. Праздник собирает паломников со всех уголков Беларуси.