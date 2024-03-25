В Браславском районе обнаружили избитого мужчину африканской внешности

На границе с Латвией снова избивают беженцев. Для установления обстоятельств произошедшего к делу подключился Следственный комитет Беларуси. И как сообщают Погранкомитет и СК, 23 марта днем белорусские пограничники обнаружили в Браславском районе избитого мужчину африканской внешности около калитки для животных.

Иностранец рассказал, что люди в военной форме на латвийской территории его избили. У беженца была повреждена нога, а на теле множественные гематомы. Он не мог самостоятельно передвигаться. В настоящее время (благодаря помощи белорусских медиков) жизни потерпевшего ничего не угрожает.