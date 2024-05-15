В Браславском районе за кражу солярки задержаны механизаторы местного СПК

В Браславском районе задержаны пятеро механизаторов СПК. Мужчины воровали крашеную солярку и продавали местному жителю. Бизнес шел как по маслу. Покупатель использовал топливо для своих нужд. Как показала проверка, подельники похитили около трех тонн дизеля. Часть покупатель хранил на своем участке. Канистры с яркой жидкостью и обнаружили милиционеры у него дома.