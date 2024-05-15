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В Браславском районе за кражу солярки задержаны механизаторы местного СПК

В Браславском районе задержаны пятеро механизаторов СПК. Мужчины воровали крашеную солярку и продавали местному жителю. Бизнес шел как по маслу. Покупатель использовал топливо для своих нужд. Как показала проверка, подельники похитили около трех тонн дизеля. Часть покупатель хранил на своем участке. Канистры с яркой жидкостью и обнаружили милиционеры у него дома.

Милиционеры в ходе осмотра придомовой территории 52-летнего жителя Браславского района обнаружили полимерные канистры с окрашенным дизельным топливом. Установлено, что воровал мужчина вместе с пятью механизаторами
Вадим Гердов, замначальника УБЭП УВД Витебского облисполкома

Возбуждено уголовное дело за хищение путем присвоения группой лиц. Статья предусматривает ограничение свободы до пяти лет.

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