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В Бресте, чтобы разогнать протестующих, милиция была вынуждена применить водомет
Агрессивные и провокационные действия просто гуляющих людей были зафиксированы в Бресте. Участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта на оживленном перекрестке. Своими действиями они создали угрозу безопасности дорожного движения. Чтобы разогнать протестующих, милиция вынуждена была применить водомет.
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