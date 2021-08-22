3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Бресте дан старт трем международным конкурсам "АрМИ-2021": "Снайперский рубеж", "Полярная звезда" и "Уверенный прием"
Торжественная церемония состоялась в Брестской крепости. Среди конкурсов, которые в этом году пройдут у нас, - "Снайперский рубеж", "Полярная звезда" и "Уверенный прием". Как показывает практика прошлых лет, у белорусской команды в этих конкурсах всегда лидирующие места. Состязаться за призы армейской олимпиады будут более 400 военнослужащих из 17 стран. Среди тех, кто проверит свое мастерство на белорусской земле, - снайперы, подразделения спецназа и связисты.
Уже завтра команды встретятся на первых этапах состязаний. Снайперов ждет индивидуальное упражнение в стрельбе на точность, а группы специального назначения продемонстрируют мастерство отдельных участников в упражнении "Штурм".
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
Маринин о "Лістападзе": Нам удалось привлечь лучшее, что в 2024 году было на фестивалях класса "А"
Легендарные преподаватели БГУ и представители творческих династий журфака - 2 ноября в спецрепортаже
Аналитик: Государствам, в отношении которых вводятся санкции, нужно выстраивать единую политику
Антитеррористические учения прошли в Островецком районе
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов