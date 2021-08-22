В Бресте дан старт трем международным конкурсам "АрМИ-2021": "Снайперский рубеж", "Полярная звезда" и "Уверенный прием"

Торжественная церемония состоялась в Брестской крепости. Среди конкурсов, которые в этом году пройдут у нас, - "Снайперский рубеж", "Полярная звезда" и "Уверенный прием". Как показывает практика прошлых лет, у белорусской команды в этих конкурсах всегда лидирующие места. Состязаться за призы армейской олимпиады будут более 400 военнослужащих из 17 стран. Среди тех, кто проверит свое мастерство на белорусской земле, - снайперы, подразделения спецназа и связисты.