В Бресте двое парней сломали забор, итог - уголовное дело

Двое юношей решили покуражится и отработать свои боевые навыки на заборе. Как итог – уголовное дело. А в милицию обратился директор одной из организаций города, который рассказал что неизвестные сломали ограждение фирмы. Ущерб почти 500 рублей. При этом хулиганы попали на камеру наблюдения. Уже в скором времени их задержали. 19-лений и 17-летний местные жители, один из которых уже попадал в поле зрения милиции, во всём признались. Теперь им как минимум придётся оплатить ремонт.