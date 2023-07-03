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Детский квартал в Бресте - место, где согревают сердца и дарят самое важное для человека - семью
Брест - город с тысячелетней историей. Там есть целый детский квартал - место, где согревают сердца и дарят самое важное в жизни каждого человека - семью.
В одном из домов семейного типа родители-воспитатели растят восемь детей, шестеро из которых приемные. Главный праздник страны они встречают с благодарностью за настоящее и мечтами о будущем.
Я родитель-воспитатель детского дома семейного типа. У нас большая семья, 8 детей. У нас сначала появились приемные дети. А потом родился сын. Сегодня это большая дружная команда, как я называю. Конечно, со своими радостями, огорчениями, но сегодня это твердое убеждение, что это правильный путь. И все получается.
Я люблю Брест за достопримечательность, чистоту и экологию. Очень красивый город.
У нас куча красивых зданий, приятно их видеть глазами даже. Я хотел бы работать проводником. Попробовать, каково это путешествовать месяцами и увидеть много нового.
"Какими они должны быть и какими бы я их хотел видеть? Они должны быть собой. Я хотел бы, чтобы они нашли профессию, которую бы они любили. Чтобы они верили и видели что-то, что они делают - надо стране, в которой они остались"-выразил надежду Виталий Иванов.
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