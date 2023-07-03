Детский квартал в Бресте - место, где согревают сердца и дарят самое важное для человека - семью

Я родитель-воспитатель детского дома семейного типа. У нас большая семья, 8 детей. У нас сначала появились приемные дети. А потом родился сын. Сегодня это большая дружная команда, как я называю. Конечно, со своими радостями, огорчениями, но сегодня это твердое убеждение, что это правильный путь. И все получается.

Виталий Иванов, родитель-воспитатель детского дома семейного типа