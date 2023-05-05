В Бресте за полгода готовят до 6 сотен специалистов пограничного контроля, готовых распознать любой вид подделки

Готовить сотрудников пограничного контроля начали в юго-западном регионе страны больше 60 лет назад. Тогда на базе Брестского пункта пропуска была открыта школа сержантского состава, в которой по полгода учились солдаты срочной службы, а выходили из нее младшими контролерами.

Теперь отличать фальшивые документы от настоящих на практике приезжают слушатели приемника старой школы - центра подготовки специалистов пограничного контроля. В 2010 году он стал частью Института погранслужбы. Здесь действующие пограничники - офицеры - повышают квалификацию или проходят переподготовку, а контрактники других силовых ведомств получают дополнительное образование.

Мы готовим по 7 учебным программам, начиная от начальной подготовки, подготовки прапорщиков и заканчивая курсами подготовки младших офицеров. Основные направления - это у нас, конечно, тактика пограничного контроля, профайлинг пограничного контроля и идеологическая работа. Так как мы люди все в погонах, конечно, для нас это и строевая подготовка, физическая подготовка, огневая подготовка. Владимир Борисенко, начальник центра подготовки специалистов пограничного контроля в Бресте

За годы развития центр вырос, не раз менялось и его название, но цели и задачи оставались неизменными.

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С 2016 года работать с паспортами в центре обучают не только пограничников, но и таможенников. Дважды в год из этого учебного подразделения выпускают до 6 сотен специалистов, готовых распознать любой вид подделки.

Атлас контролера включает 2 сотни стран мира: все документы (а их в разы больше) со своими особенностями и элементами защиты. Помочь разобрать каждый вид и способ подделки два раза в год приезжают те, кто это лучше всех понимает - эксперты-криминалисты. Получить первое офицерское звание после успешного прохождения курсов могут даже, как здесь говорят, люди с гражданки.