В Бресте и Могилеве выявлены криптовалютчики-нелегалы

Оперативники по борьбе с киберпреступностью в Бресте выявили двоих криптотрейдеров, занимающихся незаконным оборотом цифровой валюты. Одному - 26 лет, другому - 38. По данным МВД, мужчины совершали операции на криптобиржах в качестве посредников, в том числе помогали обналичивать и конвертировать или попросту выводить за рубеж те деньги, что обманом похищали и у белорусов. Суммарно нелегальный оборот одного из криптовалютчиков получился около 12 тысяч рублей, у второго - более миллиона.





В Могилеве задержан 17-летний криптовалютчик. Парню 17 лет, он учащийся одного из колледжей областного центра. Как рассказали в милиции, за месяц начинающий криптотрейдер заработал 26 тысяч рублей. Полученную прибыль выводил через счета, открытые в различных банках на свое имя. Всю сумму, что прошла через его криптокошелек, придется вернуть в доход государства.