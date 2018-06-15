В Бресте испекли пряники с изображением Марадоны

Сладкий Марадона... В Бресте испекли пряники с изображением легендарного футболиста. Так образ своего председателя правления продвигает брестское "Динамо". В клубный фан-шоп бело-синих поступили кондитерские изделия двух видов. На одних - изображение знаменитого аргентинца. На других нанесены фирменные цвета клуба.