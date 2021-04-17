В Бресте ключевым объектом субботника стал строящийся медцентр

Самый большой медкомплекс региона откроют в этом году в Бресте. Сегодня на стройке жители города благоустраивают территорию вокруг объекта. Центр откроется в новом - Заречном микрорайоне города. В медицинском комплексе объединят взрослую и детскую поликлиники, а также женскую консультацию.



Соединенные корпуса будут представлять собой целый медквартал. Высота самого большого здания - 8 этажей.

Планируется, что новый центр разгрузит поликлиники города и тем самым сократит очереди. Ведь за последние десять лет население Бреста и Брестского района стало больше на 48 тысяч жителей.