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В Бресте молодые люди распространяли листовки с персональными данными милиционера и судьи

С поличным поздним вечером 13 августа задержаны двое жителей областного центра. По мнению МВД, это были материалы, порочащие честь и достоинство представителей власти. Сообщается, что один из напарников позаимствовал текст в одном из телеграм-каналов и за собственные деньги в полиграфической студии изготовил 100 листовок. Ночные активисты даже не смогли вспомнить данные тех людей, которые были указаны на бумаге.

Известно, что инициатор акции не в первый раз нарушает закон. Он уже 13 раз привлекался к ответственности, в том числе за хулиганство и грубое нарушение ПДД. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Они признали свою вину и полностью раскаялись в содеянном.

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