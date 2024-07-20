В Бресте мужчина подавился капустным листом и умер

Брестчанин во время ужина подавился капустным листом и умер. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитет судебных экспертиз.

В милицию поступило сообщение, что в частном доме обнаружен 60-летний хозяин без признаков жизни. Прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Для установления причины смерти назначалась судебно-медицинская экспертиза, рассказал начальник управления судебно-медицинских экспертиз управления ГКСЭ по Брестской области Виктор Клиза.

Судебные эксперты в просвете дыхательных путей умершего обнаружили крупный лист капусты. Согласно выводам, к смерти мужчины привела механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородным телом (пищей), при этом концентрация этилового спирта в крови мужчины составила 4,4 промилле. В ГКСЭ добавили, что накануне умерший ел блюдо, содержащее капусту (голубцы).