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В Бресте мужчина подавился капустным листом и умер

В Бресте мужчина подавился капустным листом и умер

Брестчанин во время ужина подавился капустным листом и умер. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитет судебных экспертиз.

В милицию поступило сообщение, что в частном доме обнаружен 60-летний хозяин без признаков жизни. Прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Для установления причины смерти назначалась судебно-медицинская экспертиза, рассказал начальник управления судебно-медицинских экспертиз управления ГКСЭ по Брестской области Виктор Клиза.

Судебные эксперты в просвете дыхательных путей умершего обнаружили крупный лист капусты. Согласно выводам, к смерти мужчины привела механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородным телом (пищей), при этом концентрация этилового спирта в крови мужчины составила 4,4 промилле. В ГКСЭ добавили, что накануне умерший ел блюдо, содержащее капусту (голубцы).

По этому факту Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. В Госкомитете судэкспертиз отметили, что в экспертной практике встречаются случаи, когда смерть наступает от закрытия просвета дыхательных путей кусками пищи, чаще всего мяса. Как правило, подавляющее большинство умерших от механической асфиксии из-за попадания инородного тела в дыхательные пути были нетрезвыми. Судебные эксперты обратили внимание, что при употреблении спиртного в больших количествах повышается риск этого вида асфиксии, поскольку нарушается координация жевательного и глотательного акта.

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