3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Бресте начали устанавливать новогодние елки
Новогодние елки уже начали устанавливать в Бресте.На набережной Мухавца сейчас собирают металлический каркас. Каким будет главное новогоднее дерево - живым или искусственным, предложили выбрать горожанам. Голосование проходит в интернете. А вот что за игрушки появятся на елке, пока держат в секрете.
По традиции каждый год в Бресте меняют концепцию праздничного оформления.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все