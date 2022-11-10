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В Бресте начали устанавливать новогодние елки

Новогодние елки уже начали устанавливать в Бресте.На набережной Мухавца сейчас собирают металлический каркас. Каким будет главное новогоднее дерево - живым или искусственным, предложили выбрать горожанам. Голосование проходит в интернете. А вот что за игрушки появятся на елке, пока держат в секрете.

По традиции каждый год в Бресте меняют концепцию праздничного оформления.

Фото:pixabay.com

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