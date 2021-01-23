Сильные регионы и государство-партнер. В Бресте накануне обсудили программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет. На встречу с делегатами на народное собрание в областной центр приехали специалисты из Минска. Во время беседы было озвучено, какие цели ставятся перед Брестским регионом. Среди основных задач - развитие социальной сферы, улучшение благосостояния жителей области, развитие экономики, создание новых рабочих мест и возможности для самореализации.

