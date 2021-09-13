Старая промзона станет культурным объектом - в Бресте обновляют набережную вдоль реки Мухавец

Сейчас работы ведутся на четвертой очереди строительства. Она предполагает плавный спуск к воде. Наполнение планируется - это торговые объекты, развлекательные территории, детские площадки - то есть все то, что необходимо для отдыха горожан

Андрей Ильяшук, зампредседателя Брестского горисполкома