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Старая промзона станет культурным объектом - в Бресте обновляют набережную вдоль реки Мухавец

Превратить старую промышленную зону в культурный объект. В Бресте продолжают реконструкцию набережной. Вдоль реки Мухавец строят пешеходные и велодорожки. Рядом появятся интересные зоны для отдыха. Одна из идей - открыть стилизованные фудкорты и культурные площадки на месте бывшей промышленной зоны ТЭЦ. Также в планах - строительство амфитеатра у воды. Саму набережную продлят до Брестской крепости.

Сейчас работы ведутся на четвертой очереди строительства. Она предполагает плавный спуск к воде. Наполнение планируется - это торговые объекты, развлекательные территории, детские площадки - то есть все то, что необходимо для отдыха горожан
Андрей Ильяшук, зампредседателя Брестского горисполкома

Соединить набережную с Брестской крепостью планируют в следующем году.

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