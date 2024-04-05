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В Бресте отключат отопление

В Бресте 5 апреля начали отключать отопление. Процесс происходит постепенно. Сначала перестают подавать тепло на промышленные предприятия, в административные и общественные здания. После - в театры, некоторые объекты образования, жилищный фонд.

Дольше всего батареи будут обогревать учреждения социального обеспечения, объекты здравоохранения, гостиницы, библиотеки, госархивы, школы и детские сады. В ЖКХ заверили: в случае резкого похолодания коммунальные службы готовы оперативно подать тепло. Но по прогнозам синоптиков, погода обещает радовать.

Дмитрий Король, главный энергетик Брестского городского ЖКХ:
В связи с установившейся положительной температурой наружного воздуха председателем Брестского горисполкома принято решение о завершении отопительного сезона, который прошел удовлетворительно. Теплоисточники обеспечивали стабильную поставку потребителям тепловой энергии. Какие-то локальные утечки теплоносителя устранялись в кратчайшие сроки. Также мы скоро начнем проводить работы по подготовке к следующему отопительному сезону.

Отключать отопление сегодня также начали в Ивановском, Ганцевичском иБерезовском районах юго-западного региона Беларуси. Ранее этот процесс запустили в Гомельской и Гродненской областях.

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