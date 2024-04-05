В Бресте отключат отопление

Дмитрий Король, главный энергетик Брестского городского ЖКХ:

В связи с установившейся положительной температурой наружного воздуха председателем Брестского горисполкома принято решение о завершении отопительного сезона, который прошел удовлетворительно. Теплоисточники обеспечивали стабильную поставку потребителям тепловой энергии. Какие-то локальные утечки теплоносителя устранялись в кратчайшие сроки. Также мы скоро начнем проводить работы по подготовке к следующему отопительному сезону.