В Бресте открылась больница для тяжелобольных людей

Основной процент пациентов центра паллиативной помощи - с онкозаболеваниями. Здание бывшего детского сада под хоспис реконструировали 4 года. Предусмотрено 35 коек в палатах, также создан дневной стационар. Штат медперсонала уже укомплектован. Это 62 сотрудника, в их числе психолог и психотерапевт. Первых пациентов здесь ждут в ближайшие две недели.

"Вся паллиативная помощь держится на четырех китах: медицинской, социальной, психологической и духовной помощи. Включает в себя медицинский аспект. Психологический - у нас будут работать психологи. Социальный - это условия, в которых находится пациент. Порой дома нет возможности ему оказать достойный уход, обезболить. В условиях паллиативной больницы это есть. Это цивилизованный подход к уходу человека".