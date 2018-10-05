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В Бресте открылась больница для тяжелобольных людей
Основной процент пациентов центра паллиативной помощи - с онкозаболеваниями. Здание бывшего детского сада под хоспис реконструировали 4 года. Предусмотрено 35 коек в палатах, также создан дневной стационар. Штат медперсонала уже укомплектован. Это 62 сотрудника, в их числе психолог и психотерапевт. Первых пациентов здесь ждут в ближайшие две недели.
"Вся паллиативная помощь держится на четырех китах: медицинской, социальной, психологической и духовной помощи. Включает в себя медицинский аспект. Психологический - у нас будут работать психологи. Социальный - это условия, в которых находится пациент. Порой дома нет возможности ему оказать достойный уход, обезболить. В условиях паллиативной больницы это есть. Это цивилизованный подход к уходу человека".
Также на базе хосписа сформирована паллиативная бригада, которая ежедневно будет выезжать на вызовы к тяжелобольным онкологией и оказывать им помощь на дому.
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